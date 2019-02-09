Російські спецслужби планували в Україні провокації на релігійному ґрунті.

Вони намагалися завербувати виконавців, готових за $2 тис. підпалити будь-який храм Московського патріархату, проте СБУ викрила ці наміри країни-агресора.

За винагороду виконавець мав надати відео підпалу, щоб храм почав горіти, і тільки після цього йому мали перерахувати ороші на картковий рахунок, відкритий в одному з українських банків.

– Службою безпеки України вже попереджено спробу залучення громадянина України до скоєння на замовлення російської сторони такого злочину. Однак вербувальна діяльність іноземної спецслужби продовжується, – кажуть у відомстві.

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У січні розвідка повідомила, що Росія готується звинуватити Україну у нібито підготовці терактів на окупованих територіях Донецької, Луганської областей та у Криму.