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Окупанти атакували лазерною зброєю на Донбасі

Українські прикордонники зі складу Об’єднаних сил зафіксували на Донбасі ознаки використання російськими найманцями лазерної зброї.

Прикордрнники на Донбасі

У районі КПВВ Станиця Луганська, починаючи з 22.00 8 лютого і до 4.00 ранку, прикордонники фіксували з боку тимчасово окупованої території промені світло-фіолетового кольору з періодичністю дві-три хвилини, повідомляє прес-центр ООС.

Проте точних місць виходу променів встановити не вдалось – через особливості рельєфу місцевості, де перебувають окупанти, та небезпеку використання оптичних і тепловізійних приладів.

Прикордонники не вперше фіксують використання бойовиками лазерної зброї. Зокрема, протягом 2016-2018 років п’ять військовослужбовців Краматорського прикордонного загону отримали ураження органів зору. Вони вели спостереження за військами противника, використовуючи оптичні прилади.

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Лазерну зброю в місцях бойових дій заборонено використовувати відповідно до Додаткового протоколу IV Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію.

Фото: Державна прикордонна служба України

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