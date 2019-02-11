Пасажирів рейсу Афіни – Київ розселили у готелі до майбутнього вильоту.
Рейс Афіни – Київ, який мала здійснити 10 лютого компанія МАУ, було відкладено через виявлення невідомої речовини на борту повітряного судна.
У зв’язку зі знахідною посудини, яку передали на експертизу, до української столиці літак вилетить у 15.00 11 лютого, пише прес-служба авіакомпанії.
У МАУ повідомили, що всі пасажири майбутнього рейсу забезпечені усім необхідним – їм надали житло в готелі та забезпечили харчуванням.
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Нагадаємо, 29 січня МАУ затримала виліт одразу 22 рейсів.
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