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На гірськолижному курорті у Куршевелі літак на швидкості влетів у замет

На гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах легкий літак врізався у замет. На борту знаходилося п’ятеро людей.

На гірськолижному курорті у Куршевелі літак на швидкості влетів у замет

НП сталася під час того, як літак вже приземлився на злітно-посадкову смугу. Він просто в якийсь момент не зміг загальмувати і врізався у замет.

Про це повідомляє Dauphine libere.

У результаті події легкі травми отримали четверо осіб, вони були госпіталізовані у лікарню.

Читайте: Люди вистрибували з балкону: на гірськолижному курорті у Куршевелі сталася пожежа

До речі, в Японії літак з пасажирами на борту викотився за межі злітно-посадкової смуги.

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