PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / МВС не допустить підкупу на виборах 2019 - Аваков/

МВС не допустить підкупу на виборах 2019 – Аваков

Міністерство внутрішніх справ України однаково ставитиметься до всіх кандидатів на виборах в Україні та не допустить провокацій і підкупу.

Арсен Аваков

– Не є нормальним очевидно інспірована бійка і не є нормальним те, що один штаб кандидата у президенти посилає бойову групу до мітингу іншого кандидата, – сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у прямому ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Він вважає, що подібні події створюють для зриву виборів 2019 і можуть розглядатися як державна зрада.

Аваков зазначив, що українські вибори пройдуть без підкупу і фальсифікацій.

– Жоден з кандидатів, незалежно від опозиційності чи провладності, незалежно від яскравості чи будь-яких інших особистих якостей, не отримає від МВС і поліції жодних преференцій. Ми будемо однаково суворі до будь-якого, – заявив глава МВС.

Арсен Аваков також зазначив, що у Верховній Раді лежить на розгляді законопроект про посилення відповідальності за фальсифікацію на виборах.

Нагадаємо, оплату роботи агітаторів і спостерігачів на виборах оцінюватимуть, як підкуп виборця.

ФотоУНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Сотні масованих кібератак на день. Як Росія готується до виборів в Україні
Як отримати довідку про несудимість онлайн – інструкція
Якщо під тиском карати правоохоронців, ми втратимо країну – Ніколаєнко
Чому зростає рейтинг Зеленського і що буде далі
Фейки та бот-ферми: як захищатиметься Україна від кібератак Кремля на виборах
Шоумен – президент або до чого доводить відчай суспільства
Інтереси Росії і провокації перед виборами – інтерв’ю екс-глави СБУ Смешка
Порошенко в Мюнхені оприлюднить дані щодо втручання РФ у вибори 2019
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка