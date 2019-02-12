Міністерство внутрішніх справ України однаково ставитиметься до всіх кандидатів на виборах в Україні та не допустить провокацій і підкупу.

– Не є нормальним очевидно інспірована бійка і не є нормальним те, що один штаб кандидата у президенти посилає бойову групу до мітингу іншого кандидата, – сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у прямому ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Він вважає, що подібні події створюють для зриву виборів 2019 і можуть розглядатися як державна зрада.

Аваков зазначив, що українські вибори пройдуть без підкупу і фальсифікацій.

– Жоден з кандидатів, незалежно від опозиційності чи провладності, незалежно від яскравості чи будь-яких інших особистих якостей, не отримає від МВС і поліції жодних преференцій. Ми будемо однаково суворі до будь-якого, – заявив глава МВС.

Арсен Аваков також зазначив, що у Верховній Раді лежить на розгляді законопроект про посилення відповідальності за фальсифікацію на виборах.

Нагадаємо, оплату роботи агітаторів і спостерігачів на виборах оцінюватимуть, як підкуп виборця.

Фото: УНІАН