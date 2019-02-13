Для надання допомоги жителям Донбасу в ООН створили об’єднаний гуманітарний фонд.
Про це йдеться в заяві помічниці генсека ООН з гуманітарних питань Урсули Мюллер за результатами засідання, на якому обговорювався план гуманітарної допомоги сходу України.
За її словами, на даний момент загальні потреби для гуманітарної допомоги жителям Донбасу, які страждають від конфлікту з обох боків лінії розмежування, на 2019 рік становлять $162 млн.
– План спрямований на захист постраждалих людей і відновлення їх доступу до засобів існування, – пояснила Мюллер.
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Раніше в ООН порахували, що з квітня 2014 року до кінця 2018-го на Донбасі загинули від 12,8 до 13 тис. осіб.
Фото: Нацполіція
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