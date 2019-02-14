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Суд повернув Супрун обов’язки глави МОЗ

Окружний адмін суд Києва дозволив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я.

Уляна Супрун

Таке рішення оголосив суддя Сергій Каракашьян, передає УНІАН.

Це означає, що суд скасував своє попереднє рішення від 5 лютого.

– Суд постановив у задоволенні клопотань представників Кабінету міністрів і Уляни Супрун про скасування заходів забезпечення позову відмовити, – сказав суддя.

Вчора Супрун заявила, що Кабмін частково відновив роботу МОЗ, що дозволяє їй виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я.

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Нагадаємо, 5 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення звільнити Уляну Супрун з посади виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я.

Фото: Уляна Супрун/facebook

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