Окружний адмін суд Києва дозволив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я.
Таке рішення оголосив суддя Сергій Каракашьян, передає УНІАН.
Це означає, що суд скасував своє попереднє рішення від 5 лютого.
– Суд постановив у задоволенні клопотань представників Кабінету міністрів і Уляни Супрун про скасування заходів забезпечення позову відмовити, – сказав суддя.
Вчора Супрун заявила, що Кабмін частково відновив роботу МОЗ, що дозволяє їй виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я.
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Нагадаємо, 5 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення звільнити Уляну Супрун з посади виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я.
Фото: Уляна Супрун/facebook
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