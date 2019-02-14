Окружний адмін суд Києва дозволив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я.

Таке рішення оголосив суддя Сергій Каракашьян, передає УНІАН.

Це означає, що суд скасував своє попереднє рішення від 5 лютого.

– Суд постановив у задоволенні клопотань представників Кабінету міністрів і Уляни Супрун про скасування заходів забезпечення позову відмовити, – сказав суддя.

Вчора Супрун заявила, що Кабмін частково відновив роботу МОЗ, що дозволяє їй виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я.

Читайте: Справа Супрун: які повноваження вона має та чим завершиться суд

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення звільнити Уляну Супрун з посади виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я.

Фото: Уляна Супрун/facebook