Справа про звільнення Уляни Супрун триває. В чому конфлікт, чи дійсно робота МОЗ заблокована та на скільки затягнеться справа – у матеріалі Фактів ICTV.

Рішення суду по справі Супрун досі немає. Після того, як суддя Сергій Каракашьян 11 лютого пішов у дорадчу кімнату, ніяких повідомлень не надходило.

Справа Супрун – що сталось?

Уляна Супрун виконує обов’язки міністра охорони здоров’я з серпня 2016 року. Однак, 5-го лютого Окружний адміністративний суд Києва (той, який поновив на посаді Насірова та визнав незаконними дії НАБУ проти нардепа Розенблата) тимчасово відсторонив її від посади. Причиною став позов народного депутата Ігоря Мосійчука з Радикальної партії, який стверджує, що Супрун має подвійне громадянство.

До речі, Радикальна партія являється постійним критиком медичної реформи Супрун. Олег Ляшко неодноразово негативно висказувався щодо змін МОЗу.

Через скандал в.о. міністра терміново повернулась з відрядження до Києва. 11 лютого суд почав розгляд клопотання Кабміну про скасування тимчасової заборони. Однак, станом на 13 лютого, вирок досі і не виніс.

Офіційну підтримку в.о. міністра виразили всі топ-політики України – президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман та спікер ВРУ Андрій Парубій.

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Позиція МОЗ

Робота Міністерства охорони здоров’я заблокована, нарікають там. МОЗ не може постачати ліки у регіони України, не може делегувати хворих на лікування закордон. Тим часом термін придатності вакцин стікає.

– Ці люди тримають у заручниках не нас, а хворих. За кожним нашим підписом стоїть людське життя, – заявила заступник голови МОЗ Ольга Стефанишина.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, чого досягла Уляна Супрун і що буде з медициною.

Позиція суду

Однак, у Окружного адміністративного суду інша версія. Там наполягають, що Уляні Супрун тимчасово заборонено виконувати дії, які законом прямо віднесено до виключної компетенції міністра:

брати участь у засіданнях Кабміну;

визначати політичні та стратегічні напрями роботи міністерства.

Окрім того, суддя-спікер Богдан Санін зазначив, що Супрун може виконувати обов’язки, які їй делеговані як першій заступниці міністра охорони здоров’я.

Повноваження Супрун

Закон України про Кабінет міністрів України та положення про Міністерство охорони здоров’я передбачають перелік обов’язків, які має право виконувати виключно міністр охорони здоров’я. Це не входить в повноваження першого заступника міністра.

– Сьогодні, всі дії, які за законом повинен виконувати міністр охорони здоров’я, пані Супрун виконувати не може, – пояснює адвокат Ростислав Кравець.

Окрім того, навіть якщо сьогодні суд винесе рішення, то воно набуде чинності лише через 15 днів, додав він. Після того, як закінчиться строк на його апеляційне оскарження.

Рішення суду по Супрун

– Законодавство передбачає, що справа повинна розглянутись протягом розумного строку, але не більше двох місяців. Однак, як показує досвід розгляду справ в українських судах після реформ, ця справа може затягнутись, думаю, місяця на 4-5 тільки в першій інстанції, – зазначив Ростислав Кравець.

Він не виключає, що справу будуть затягувати і представники уряду. Зараз виборчій період. Якщо виявиться, що Супрун дійсно має подвійне громадянство, то це негативно відобразиться на рейтингах уряду – він прийняв незаконне рішення і порушив вимоги законодавства.

Подвійне громадянство Супрун

Згідно із законом Про державну службу, представники уряду не можуть мати громадянство іншої країни. В іншому випадку – це є підставою для їх звільнення.

Уляна Супрун родом з США. Вона переїхала до Києва у 2013 році. У 2015 році Петро Порошенко надав їй та її чоловіку українське громадянство.

У ЗМІ неодноразово з’являлась інформація про те, що Супрун так і не позбулась громадянства Америки. Однак, доказів цьому немає – фактично, ніхто не бачив паспорту США, та і сама вона однозначно з цього питання не висловлювалась.

У випадку, якщо суд доведе наявність у Супрун подвійного громадянства, це буде підставою для відкриття кримінальної справи, зазначив адвокат.

– За своєю посадою пані Супрун має доступ до державної таємниці. У зв’язку з тим, що вона не позбулась громадянства США, є велике питання стосовного того, до якої інформації вона мала доступ, як вона нею розпоряджалась, і чи не нанесла шкоди державі.

Таким чином, поки що Уляна Супрун не може виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Як перший заступник міністра вона не має ряду повноважень, що ускладнює роботу МОЗ, але не зупиняє її. Поки що гучні заяви обох сторін конфлікту лише затягують роботу суду та роздмухують ще більший скандал.

Фото: Gettyimages, Ростислав Кравець

Лілія Ященко