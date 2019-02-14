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У марсіан більше шансів, ніж у росіян – Клімкін про спостерігачів на виборах

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що росіянин позбавлені будь-яких шансів стати спостерігачами на українських виборах.

У марсіан більше шансів, ніж у росіян – Клімкін про спостерігачів на виборах

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Twitter.

– Хтось ніяк не заспокоїться щодо російських спостерігачів на президентських виборах в Україні. У марсіан більше шансів поспостерігати за українськими виборами. Якщо, звісно, встигнуть пройти усі процедури й доєднатися до ОБСЄ, – зазначив Клімкін.

Також міністр додав, що марсіяни точно краще дотримуватимуться основоположних принципів ОБСЄ.

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Нагадаємо, Верховна Рада заборонила російським спостерігачам бути присутніми на виборах в Україні.

Фото: МЗС

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