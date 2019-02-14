Прикордонники не пустили єпископа УПЦ МП Гедеона в Україну через позбавлення того громадянства нашої країни.

Сьогодні, 14 лютого о 06.30, єпископа УПЦ МП Макарівського Гедеона (Юрія Харона) прикордонники посадили на рейс, який відправився до Франкфурта. Останньою зупинкою Гедеона повинні будуть стати США, звідки той прилетів до України.

Про те, що Гедеона успішно розвернули повідомив спікер ДПСУ Олег Слободян.

На доказ було докладено відео, як Гедеон сідає в літак.

На відео також чутно, що прикордонник повідомляє церковнику про скасування його українського громадянства на підставі статті 21 закону України про громадянство.

За день до цього Гедеона затримали в аеропорту і вилучили у нього закордонний паспорт, який перебуває на обліку у базі даних вкрадених, втрачених та недійсних документів.

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Також було з’ясовано, що активний адепт “русского мира” Гедеон веде активну пропаганду проти України.

Як повідомлялося, російські спецслужби планували в Україні підпали храмів Московського патріархату.

Фото: spzh