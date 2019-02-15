За якими шахрайськими схемами, та якими методами віджимають квартири?

Втратити нині квартиру можна навіть за тисячу гривень кредиту, який ви взяли, скажімо, на купівлю мобільного телефону. Але вчасно не повернули.

Син Ірини через інтернет під шістсот відсотків річних набрав 15 мікрокредитів. Кожен наступний брав, щоб погасити попередній. У підсумку сума з кількох тисяч гривень виросла до кількох сотень тисяч. Тож колектори тепер погрожують і вдень, і вночі. Причому не лише їй чи сину, а й колегам по роботі.

І такі методи вибивання боргів стали масовими по країні. Телефонують сусідам, набридають родичам, принижують у соцмережах.



Колектори не гребують жодними методами, якщо це стосується, звісно, простих українців, які не мають впливових друзів, охорони та адвокатів. Хоча найбільші боржники в Україні – зовсім не власники дешевих квартир у хрущівках, стверджують колишні банкіри.

Забирати майно за законом у нас може лише державна виконавча служба, за рішенням суду. І аж ніяк не колектори. Але якщо вже вони до вас завітали – фахівці дають кілька порад.

Через юристів накладати якісь судові арешти на ваше майно для того, щоб та фінансова установа, яка незаконно переоформила на себе, не могла далі перепродати другим і третім особам.

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А ще радять записувати телефонні дзвінки з погрозами і звертатися до поліції із заявою про вимагання. Якщо ж у вашу квартиру вдираються – телефонувати до поліції і терміново звертатися до громадських організацій, таких як Антиколектор або Взаємодопомога.

Нагадаємо, в українців, які дуже довго не платили за комунальні послуги можуть відібрати квартиру.