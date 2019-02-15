Росія активізувала своїх агентів, а також пропаганду у ЗМІ напередодні виборів президента в Україні.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що Росія активізувала своїх агентів, політичні проекти та пропаганду у ЗМІ до виборів президента України, передає прес-служба РНБО.
Разом з цим зросла й загроза терористичних актів в країні.
– У випадку нездатності проведення зручного для РФ кандидата та посилення впливу проросійських сил, Кремль намагатиметься всіма шляхами скомпрометувати або зірвати виборчий процес, що може значно дестабілізувати ситуацію в нашій державі, – сказав Турчинов.
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За його словами, українські силові відомства протидіятимуть провокаціям та фальсифікації на виборах, але діятимуть виключно в межах законів України та Конституції.
В день виборів президента України (31 березня) працюватимуть близько 1 тис. спостерігачів, які протидіятимуть спробам Росії щодо дискредитації українських виборів.
До слова, Центральна виборча комісії зареєструвала 44 кандидатів на посаду президента України.
Фото: прес-служба РНБО