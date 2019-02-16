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Блокує роботу дронів – українські військові випробували радіокомплекс

У навчальному центрі Десна пройшли випробування вітчизняного радіокомплексу, який дозволяє блокувати роботу дронів.

ЗСУ

Військові у навчальному центрі Десна провели випробування нового радіокомплексу, який помічає та знешкоджує ворожі безпілотники, повідомляє прес-служба навчального центру Десна.

Розробка здатна за допомогою радіохвиль перекривати зв’язок з пультом керування дроном, після чого він стає некерованим і падає.

Радіокомплекс стане в нагоді бійцям в зоні ООС, оскільки ворожі безпілотники часто підлітають до укріплень, аби провести розвідку.

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Працювати новий комплекс може на дистанції до 1,2 км.

До слова, на Донбасі зафіксували факти використання лазерної зброї бойовиками.

Відео: прес-служба навчального центру Десна

Фото: прес-служба навчального центру Десна (Скріншот)

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