На Мюнхенській конференції з безпеки однією з головних тем стала ситуація в Україні. Багато союзників висловилися на підтримку нашої країни.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно зміцнити зусилля, щоб врегулювати ситуацію на Донбасі, передає Інтерфакс-Україна.

Вона також додала, що Німеччина підтримує Мінські угоди і продовження санкційної політики проти Росії.

– У відповідь на події в Україні у 2014 році в Уельсі ми заявили, що не тільки боротьба з тероризмом, але й колективна оборона в рамках НАТО для нас в пріоритеті, – сказала канцлер.

Крім того, Меркель вважає, що Україна повинна залишитися транзитною державою і Росію не збираються випускати з поля зору з питань транзиту газу.

В Європі має бути диверсифікація енергоджерел.

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США в свою чергу закликали союзників по НАТО виступити єдиним фронтом проти російського газопроводу Північний потік 2, який спрямований на те, щоб розколоти Альянс.

Віце-президент США Майк Пенс підтвердив, що країна продовжить займати жорстку позицію щодо Північного потоку 2.

Говорячи про тему безпеки президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що НАТО має збільшити свою присутність у Чорноморському регіоні.

– ЄС реалізує свої рішення щодо санкцій і повинен робити це неухильно, а НАТО має посилювати свій потенціал стримування та оборони на східному фланзі, – сказав Йоханніс.

За його словами, багато союзників не повністю розуміють важливість зміцнення східного флангу. Президент Румунії нагадав, що Альянс вже розробив стратегію відповідної присутності.

Президент Петро Порошенко провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Генсек привітав президента з закріпленням курсу в ЄС і НАТО в Конституції.

Петро Порошенко також анонсував введення нових санкцій проти Росії через її дії в Керченській протоці.

Сьогодні глава України повинен зустрітися з віце-президентом США Майком Пенсом, а також виступити з промовою, під час якої може розповісти про спроби втручання РФ в українські вибори.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки почалася 15 лютого і триватиме до 17 лютого. Її головними темами стали ситуація в Україні, європейська оборона і відносини Заходу з РФ.

Цього року її відвідають приблизно 40 глав держав і близько 100 міністрів.