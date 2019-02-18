За останні три роки з 1000 шкіл Дніпропетровської області інклюзивну освіту впроваджено в 225.

Про це в інтерв’ю газеті Факти розповів радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик.

– У нас в області близько тисячі шкіл, і в 225 з них вже впроваджено інклюзію. Далі буде більше. Губернатор Валентин Резніченко поставив завдання зробити інклюзивними всі школи без винятку, – сказав Голик.

За його даними, на самому початку процесу впровадження інклюзії всього чотири дитини з особливими потребами здобували освіту за цією системою, а сьогодні їх 860.

Радник пояснив, що впровадженню інклюзії, як правило, передує повна реконструкція старих шкіл, не пристосованих для дітей з особливими потребами.

– Коли ми реконструюємо школи, то залишаємо від них лише стіни і адресу, а все інше створюється з нуля – це яскравий життєрадісний дизайн, теплі фасади, альтернативні котельні, зручні меблі, інтерактивні дошки, зони відпочинку, нова кухня, яка готує смачну їжу, а не ту, що нам готували в моєму дитинстві. Але все це не тільки для особливих дітей, а для всіх, тому що на увагу заслуговують всі діти без винятку. І вже в процесі проектування ми думаємо про особливих дітей, – заявив Юрій Голик.

За його словами, Дніпропетровська облдержадміністрація оснащує школи і дитячі садки пандусами, підйомниками, безбар’єрним входом, ресурсними кімнатами, медіатеками.

Крім того, за затвердженою Міністерством науки і освіти програмою фонду Петра Порошенка на чолі з Мариною Порошенко, вчителі та вихователі навчаються працювати за методикам інклюзії. Школи та садочки отримали нових фахівців: психологів, асистентів вчителів, асистентів особливих дітей.

До слова, Марина Порошенко назвала Дніпропетровську ОДА лідером за впровадженням інклюзії.

Нагадаємо, Дніпропетровська облдержадміністрація разом з облрадою створили банк інфраструктурних проектів.