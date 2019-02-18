За последние три года из 1000 школ Днепропетровской области инклюзивное образование внедрено в 225.

Об этом в интервью газете Факты рассказал советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.

– У нас в области около тысячи школ, и в 225 из них уже внедрена инклюзия. Дальше будет больше. Губернатор Валентин Резниченко поставил задачу сделать инклюзивными все школы без исключения, – сказал Голик.

По его данным, в самом начале процесса внедрения инклюзии всего четыре ребенка с особыми потребностями получали образование по этой системе, а сегодня их 860.

Советник пояснил, что внедрению инклюзии, как правило, предшествует полная реконструкция старых школ, не приспособленных для детей с особыми потребностями.

– Когда мы реконструируем школы, то оставляем от них лишь стены и адрес, а все остальное создается с нуля — это яркий жизнерадостный дизайн, теплые фасады, альтернативные котельные, удобная мебель, интерактивные доски, зоны отдыха, новая кухня, которая готовит вкусную еду, а не ту, что нам готовили в моем детстве. Но все это не только для особых детей, а для всех, потому что внимания заслуживают все дети без исключения. И уже в процессе проектирования мы думаем об особых детях, – заявил Голик.

По его словам, Днепропетровская облгосадминистрация оснащает школы и детские садики пандусами, подъемниками, безбарьерным входом, ресурсными комнатами, медиатеками.

Кроме того, по утвержденной Министерством науки и образования программе фонда Петра Порошенко во главе с Мариной Порошенко, учителя и воспитатели обучаются работе по методикам инклюзии. Школы и садики получили новых специалистов: психологов, ассистентов учителей, ассистентов особых детей.

К слову, Марина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА лидером по внедрению инклюзии.

Напомним, Днепропетровская облгосадминистрация вместе с облсоветом создали банк инфраструктурных проектов.