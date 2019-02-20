Представник ЄС від імені 28 членів ЄС та ще 5 країн засудив анексію Криму Росією.
28 членів ЄС та ще 5 країн-кандидатів на вступ закликають усі держави-члени ООН запровадити санкції проти Росії за окупацію Криму.
Про це заявив посол Євросоюзу Жоао Вале де Алмейда та висловив від партнерів України непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, пише УНІАН.
У ЄС вкотре нагадали, що не підтримують злочинне приєднання Криму до Росії і вважають такі дії агресора загрозою безпеці усього світу.
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Нагадаємо, рада міністрів закордонних справ країн ЄС ухвалила азовський пакет санкцій проти РФ.
Фото: info26320_info
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