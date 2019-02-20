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28 членів ЄС і ще 5 країн закликали держави ООН покарати РФ

Представник ЄС від імені 28 членів ЄС та ще 5 країн засудив анексію Криму Росією.

28 членів ЄС і ще 5 країн закликали держави ООН покарати РФ

28 членів ЄС та ще 5 країн-кандидатів на вступ закликають усі держави-члени ООН запровадити санкції проти Росії за окупацію Криму.

Про це заявив посол Євросоюзу Жоао Вале де Алмейда та висловив від партнерів України непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, пише УНІАН.

У ЄС вкотре нагадали, що не підтримують злочинне приєднання Криму до Росії і вважають такі дії агресора загрозою безпеці усього світу.

Читайте: РФ готується до воєнного удару по Україні – Порошенко на ГА ООН

Нагадаємо, рада міністрів закордонних справ країн ЄС ухвалила азовський пакет санкцій проти РФ.

Фото: info26320_info

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