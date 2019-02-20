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Україна є головною метою Путіна – Кваснєвський

Володимир Путін продовжить агресивно намагатися повернути Україну під крило Москви.

Владимир путин

Головна мета президента Росії Володимира Путіна – створити щось на зразок відродженого СРСР, щоб повернути довіру росіян, яке падає через економічні труднощі всередині країни.

Про це заявив президент Польщі (1995-2005) Александр Кваснєвський, пише LIGA.net.

За його словами, російський лідер усвідомлює, що Прибалтику він не зможе повернути в орбіту Москви, але за Україну готовий боротися.

У зв’язку з цим Київ і його партнери повинні готуватися до того, що агресія Росії проти України продовжиться, підсумував Квасьневський.

Читайте: Вторгнення РФ в Україну: чи є загроза і чого чекає Путін

Також колишній польський президент заявив, що Путіну вдалося досягти однієї своєї мети – зробити Росію великим гравцем на геополітичній арені.

Нагадаємо, Москва відмовилася від переговорів з Вашингтоном щодо Донбасу під час президентських виборів.

Фото: Kremlin

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