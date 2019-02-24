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На Донбасі загострення ситуації, загинув військовий – Міноборони

Ворог обстріляв будинки мирних жителів на на Донбасі.

На Донбасі загострення ситуації, загинув військовий – Міноборони

На Донбасі через атаки бойовиків зафіксовано загострення ситуації порівняно з минулою добою. Один боєць ООС загинув.

Обстріли позицій відбулися на Луганському (6 обстрілів) та Донецькому напрямках (2 обстріли), повідомив речник Міноборони України Дмитро Гуцуляк, пише УНІАН.

Загалом від початку доби бойовики випустили  близько 240 мін.

Читайте: Агресор застосував ПТРК на Донбасі, загинув український військовий

О 5 годині ранку ворог обстріляв з мінометів Золоте та Новоолександрівку, в результаті чого постраждали будинки місцевих жителів.

Як повідомлялося, у Генштабі заявили про створення планів протидії спецпідрозділам РФ на Донбасі.

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