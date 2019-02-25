Погода в Україні протягом тижня все більше нагадуватиме весну, хоча вночі ще будуть морози.
Прогноз погоди на тиждень, з 26 лютого по 1 березня, публікує Укргідрометцентр.
На вівторок, 26 лютого, синоптики прогнозують дощ майже скрізь, на сході – з мокрим снігом. Лише на заході України без опадів.
Вночі ще можливі невеликі морози до -2.
Вдень у західних областях місцями до +7, на півдні +5, у центрі та на півночі +3, у східних областях +2.
У Києві дощ, вночі -1 +1, а вдень 2-4 градуси тепла.
У середу, 27 лютого, буде сухо та сонячно на всій території України, хоча й знову з невеликим мінусом вночі.
Вдень температура повітря суттєво не зміниться: на заході +7, на півдні +5, у центрі і на півночі +4 і на сході +2.
У столиці без опадів, вночі близько нуля, вдень до +4.
У четвер, 28 лютого, синоптики обіцяють мокрий сніг у східних та Сумській областях.
Вночі відчутно похолодає, особливо на сході – місцями до 10 градусів морозу. Вдень тут до +1.
На решті території значно тепліше: на заході +11, на півдні +8, на півночі та в центрі +6.
У Києві сухо, вночі 0 -2, вдень 4-6 вище нуля.
На п’ятницю, 1 березня, прогнозують дощі на заході країни, на решті території – без істотних опадів.
У південних областях +10, на заході +8, на півночі та в центрі +6, у східних областях до +3.
У Києві сухо, вночі від 0 до -2, а вдень до +6.
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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на весну.