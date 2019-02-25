Погода в Украине в течение недели будет все больше напоминать весну, хотя ночью еще будут морозы.
Прогноз погоды на неделю, с 26 февраля по 1 марта, публикует Укргидрометцентр.
На вторник, 26 февраля, синоптики прогнозируют дождь почти везде, на востоке – с мокрым снегом. Лишь на западе Украины без осадков.
Ночью еще возможны небольшие морозы до -2.
Днем в западных областях местами до +7, на юге +5, в центре и на севере +3, в восточных областях +2.
В Киеве дождь, ночью -1 +1, а днем 2-4 градуса тепла.
В среду, 27 февраля, будет сухо и солнечно на всей территории Украины, хотя и снова с небольшим минусом ночью.
Днем температура воздуха существенно не изменится: на западе +7, на юге +5, в центре и на севере +4 и на востоке +2.
В столице без осадков, ночью около нуля, днем до +4.
В четверг, 28 февраля, синоптики обещают мокрый снег в восточных и Сумской областях.
Ночью ощутимо похолодает, особенно на востоке – местами до 10 градусов мороза. Днем здесь до +1.
На остальной территории значительно теплее: на западе +11, на юге +8, на севере и в центре +6.
В Киеве сухо, ночью 0 -2, днем 4-6 выше нуля.
На пятницу, 1 марта, прогнозируют дожди на западе страны, на остальной территории – без существенных осадков.
В южных областях +10, на западе +8, на севере и в центре +6, в восточных областях до +3.
В Киеве сухо, ночью от 0 до -2, а днем до +6.
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Напомним, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на весну.