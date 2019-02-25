Погода в Украине в течение недели будет все больше напоминать весну, хотя ночью еще будут морозы.

Прогноз погоды на неделю, с 26 февраля по 1 марта, публикует Укргидрометцентр.

На вторник, 26 февраля, синоптики прогнозируют дождь почти везде, на востоке – с мокрым снегом. Лишь на западе Украины без осадков.

Ночью еще возможны небольшие морозы до -2.

Днем в западных областях местами до +7, на юге +5, в центре и на севере +3, в восточных областях +2.

В Киеве дождь, ночью -1 +1, а днем ​​2-4 градуса тепла.

В среду, 27 февраля, будет сухо и солнечно на всей территории Украины, хотя и снова с небольшим минусом ночью.

Днем температура воздуха существенно не изменится: на западе +7, на юге +5, в центре и на севере +4 и на востоке +2.

В столице без осадков, ночью около нуля, днем ​​до +4.

В четверг, 28 февраля, синоптики обещают мокрый снег в восточных и Сумской областях.

Ночью ощутимо похолодает, особенно на востоке – местами до 10 градусов мороза. Днем здесь до +1.

На остальной территории значительно теплее: на западе +11, на юге +8, на севере и в центре +6.

В Киеве сухо, ночью 0 -2, днем ​​4-6 выше нуля.

На пятницу, 1 марта, прогнозируют дожди на западе страны, на остальной территории – без существенных осадков.

В южных областях +10, на западе +8, на севере и в центре +6, в восточных областях до +3.

В Киеве сухо, ночью от 0 до -2, а днем ​​до +6.

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Напомним, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на весну.