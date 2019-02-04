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Скільки парафій УПЦ (МП) перейшло до ПЦУ (КАРТА)

Все більше парафій УПЦ (МП) переходять до першої помісної автокефальної Православної церкви України. Все, що потрібно знати, та карта переходів парафій – у матеріалі Фактів ICTV.

Скільки парафій УПЦ (МП) перейшло до ПЦУ (КАРТА)

15 грудня у Софії Київській пройшов Об’єднавчий Собор Української православної церкви.

Відповідно до рішення Собору, предстоятелем Православної церкви України став митрополит Епіфаній.

Нехай і Російська православна церква була проти автокефалії української церкви, 6 січня ПЦУ отримала томос і стала 15-ю автокефальною церквою.

З того дня парафії УПЦ (МП) по всій території нашої держави почали переходити у склад першої помісної церкви України.

Наразі до ПЦУ перейшли більше 200 парафій.

– Ми не ставимо за мету кількість. Нам важливо, щоб таким був вибір громади, щоб це було вільне волевиявлення, – прокоментували Фактам ICTV у прес-службі ПЦУ.

Для інформації: парафія – це релігійна громада, нижча церковно-адміністративна одиниця християнських церков із власним храмом і священиком, що об’єднує віруючих у межах певної території.

До речі, якщо це не єдине слово, яке ви не розумієте з релігійної тематики, пропонуємо вам пройти тест на знання церковної лексики.

Читайте: Грецька православна церква розпочала процес визнання ПЦУ Томос ПЦУ затвердили усі члени Вселенського патріархату ПЦУ збереже громадам нацменшин мову богослужіння

Найбільш активно парафії переходять до ПЦУ на центральній і західній частинах України.

Так, з 202 парафіяльних храмів, які перейшлидо ПЦУ, 44 – у Вінницькій області, 32 – у Волинській, 28 – у Хмельницькій, 16 – в Житомирській, 14 – у Львівській області, 12 – у Рівненській, 11 – у Черкаській, 10 – в Тернопільській, 8 – в Чернівецькій, 5 – в Київській області, 4 – в Чернігівській, по 3 – у Закарпатській, Харківській та Івано-Франківської, по 2 – в Києві, Дніпропетровській і Одеській областях, по 1 – у Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Релігійно-інформаційна служба України створила інтерактивну карту, де можна побачити переходи громад.

Карта переходів парафій УПЦ (МП) до ПЦУ станом на 4 лютого 2019 року:

Нагадаємо, 7 січня мирополит Київський та всієї України Епіфаній та президент України Петро Порошенко урочисто внесли томос про автокефалію ПЦУ у Софію Київську.

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