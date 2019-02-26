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Олег Ляшко – кандидат в президенти України

Факти ICTV розповідають про політичну кар’єру та передвиборчі обіцянки лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

Олег Ляшко – кандидат в президенти України

Вибори президента України у 2019 році стануть важливим етапом в історії нашої держави. Цьогоріч кандидати в президенти збагатили держбюджет на 110 млн грн, а ЦВК зареєструвала 44 претенденти.

Вибір Радикальної партії передбачити не складно — їхнім висуванцем став Олег Ляшко, який на минулих виборах здобув підтримку — 8,32% електорату і посів 3 місце.

Хто такий Олег Ляшко?

Однопартійці називають його народним президентом, інші депутати – популістом. Тож, хто він і який його шлях у політиці.

Олег Ляшко родом з Чернігівщини, через важке матеріальне становище матері, виховувався у трьох школах-інтернатах. Першу освіту здобув у технікумі, де освоїв фах тракториста, опісля вивчав юриспруденцію та міжнародний бізнес.

З 18 років працював журналістом, але дуже хотів у політику. У 2006 Олег Ляшко пройшов у ВРУ за списками БЮТ, але чотири роки потому його виключили з Батьківщини за, нібито, співпрацю з Партією регіонів. Проте у 2011 році політикові вдається заснувати свою партію, яку він найменував у честь себе – Радикальна партія Олега Ляшка.

Що пропонує у передвиборчій програмі?

Нардеп зазначив, що писав її самотужки, без втручання експертів. Отож у передвиборчій програмі Ляшко обіцяє:

  • Зменшити кількість міністерств до 10 і ліквідувати посаду прем’єр-міністра;
  • Скоротити чисельність нардепів до 250;
  • Ухвалити закон про імпічмент;
  • Замінити старих прокурорів та суддів;
  • Подолати бідність (знизити комунальні тарифи, держрегулювання цін на ліки і продукти);
  • Економічне зростання 8-10% на рік (підтримка нацвиробника);
  • Збільшити держзамовлення на робітничі професії;
  • Для молоді доступне житло;
  • Перерахувати пенсії робітникам колгоспів;
  • Дотації, мінімум 5 тис. грн на худобину;
  • Конституційне закріплення землі за селянами;
  • Військову угоду з США.

Що у декларації кандидата?

Радикал відомий своїм везінням, адже задекларував 571 тис. грн, які виграв у лотерею. Зарплатня за рік депутатської праці становить 512 тис. грн, також джерелом прибутку є банківські відсотки – 1,78 млн грн.

У 2017 році нардеп здавав майно в оренду або ж відчужував нерухомість, це прибавило у його гаманець 17,78 млн грн. Загалом статки політика сягають 20,6 млн грн доходу за рік, а це більше ніж у чинного президента.

Політик перебуває у цивільному шлюбі з Росітою Сайранен. Її дохід з відчуженого майна становить 559 тис. грн. Готівки у радикала багато: $484 тис, €70 тис. і 839 тис. грн, а на банківських рахунках $713 тис. і 4,45 млн грн.

Олег Ляшко володіє будинком в елітному Козині на 357 м² і земельною ділянкою розміром у понад 6,5 тис. м². Попри це чиновник має ще шість земельних ділянок, 2 квартири на 95,5 м² та офіс у Києві. Сам політик їздить на орендованій Toyota Land Cruiser 2013 року випуску, а його дружина власниця Mercedes-Benz GLE 250.

Журналісти із VoxUkraine провели аналіз риторики Ляшка, який не потребує коментарів.

Це не оціночні судження, а просто аналітика слів. Слухайте політиків вдумливо та робіть свій вибір.

Нагадаємо, Факти ICTV підготували для вас окремий проект про президентські вибори 2019.

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