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Мир з Росією може бути тільки за однієї умови – Клімкін

Україна зможе повернути окупований Крим тільки, якщо розвиватиме безпеку і економіку держави.

Мир з Росією може бути тільки за однієї умови – Клімкін

Офіційний Київ передає світовому співтовариству месседж про те, що мир з Росією може бути лише після повного звільнення від окупанта і Донбасу, і Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Мир з РФ може прийти виключно після деокупації і Донбасу, і Криму. У нас, можливо, будуть періоди якого перемир’я і чогось іншого, але до звільнення всього Криму ніякого миру бути не може.

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Звичайно, лінія щодо Донбасу дещо інша, і зусилля там мають бути дещо іншими. У нас є тільки один шанс – стати великою безпековою та економічною державою, і завдяки цьому ми можемо повернути Крим.

Нагадаємо, 20-го лютого 2014 року відбулася анексія Криму Росією. Факти ICTV підбили підсумки п’ятирічної окупації.

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