Скасування статті за незаконне збагачення: які можуть бути наслідки

Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Скандальна стаття з’явилася 2015-го. Її громадські організації вважають однією з ключових в антикорупційній реформі. Без неї декларувати доходи чиновників сенсу не має.

Криміналізація незаконного збагачення була вимогою Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. Тож її скасування – це не лише амністія для корупціонерів, але й втрата міжнародної довіри.

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Ганебним рішенням конституційного суду назвав кандидат у президенти Анатолій Гриценко. І вимагає, аби глава держави найближчим часом зібрав РНБО і відправив у відставку цей склад суддів.

Саме ж рішення Конституційний суд ще не оприлюднив. Статтю ж скасували начебто через її невідповідність презумпції невинуватості. Адже вона зобов’язує самого підозрюваного довести законність своїх статків. Ще в грудні 2017-го на цю статтю поскаржилися 59 народних депутатів.

Юрій Луценко каже, що стаття про незаконне збагачення не працювала, тож порадив депутатам негайно внести новий законопроект. Президент Петро Порошенко заявив, що рішення суду не коментує, але як тільки його опублікують – внесе до парламенту новий законопроект і суперечливу норму випишуть так, що комар носа не підточить.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Конституційний суд дозволив перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку.

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