У вихідні в Україні очікуються перепади температури. У ніч на 3 березня вдарить 9-градусний мороз, а вдень потеплішає до +9.

Прогноз погоди на вихідні, 2 та 3 березня, публікує Укргідрометцентр.

В суботу, 2 березня, майже на всій території України сухо та сонячно, лише на сході можливий невеликий сніг.

У більшості регіонів вночі до 5 градусів морозу, на півдні та крайньому заході -3.

Вдень на півночі, у центрі, на сході та заході – від -1 до +1, на півдні +2 +4, найтепліше на Закарпатті – до +5.

У Києві без опадів, вночі -4 -6, вдень -1 +1.

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В неділю, 3 березня, вночі очікується похолодання, місцями до 9 градусів морозу.

Проте вже вдень, зокрема у західних областях, буде така ж температура, але з позначкою плюс.

У північних та центральних областях – від 2 до 4 градусів тепла, на півдні до +6.

Найхолодніше буде на сході – від 0 до +2.

У столиці сухо, вночі 6-8 градусів морозу, вдень 2-4 вище нуля.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 2 і 3 березня в Україні похолодає вночі до -4 -10, але вдень в неділю почне теплішати.

– У суботу в столиці похолодає до морозу, в ніч на неділю – також буде морозно, а ось вдень 3 березня потепліє до +3 +5 градусів, – пише вона у Facebook.

До слова, цього року погода весною в Україні буде більш прохолодною і сирою.