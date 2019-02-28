В выходные в Украине ожидаются перепады температуры. В ночь на 3 марта ударит 9-градусный мороз, а днем потеплеет до +9.

Прогноз погоды на выходные, 2 и 3 марта, публикует Укргидрометцентр.

В субботу, 2 марта, почти на всей территории Украины сухо и солнечно, лишь на востоке возможен небольшой снег.

В большинстве регионов ночью до 5 градусов мороза, на юге и крайнем западе -3.

Днем на севере, в центре, на востоке и западе – от -1 до +1, на юге +2 +4, теплее всего на Закарпатье – до +5.

В Киеве без осадков, ночью -4 -6, днем ​​-1 +1.

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В воскресенье, 3 марта, ночью ожидается похолодание, местами до 9 градусов мороза.

Однако уже днем, в частности в западных областях, будет такая же температура, но с отметкой плюс.

В северных и центральных областях – от 2 до 4 градусов тепла, на юге до +6.

Холоднее всего будет на востоке – от 0 до +2.

В столице сухо, ночью 6-8 градусов мороза, днем ​​2-4 выше нуля.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, 2 и 3 марта в Украине похолодает ночью до -4 -10, но днем ​​в воскресенье начнет теплеть.

– В субботу в столице похолодает до мороза, в ночь на воскресенье – также будет морозно, а вот днем 3 марта потеплеет до +3 +5 градусов, – пишет она в Facebook.

К слову, в этом году погода весной в Украине будет более прохладной и сырой.