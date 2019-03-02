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Факти / Україна

Окупанти обстріляли Троїцьке зі 122-міліметрових мінометів

Російські окупанти 28 лютого обстріляли Троїцьке Луганської області з мінометів калібру 120 мм.

Окупанти обстріляли Троїцьке

Спостережна група української сторони СЦКК задокументувала на місці суттєві пошкодження чотирьох будинків від влучання ворожих мін, повідомляє прес-центр ООС.

Внаслідок розриву мін на вулиці Щорса у Троїцькому також перебито лінію електропередач.

На щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення.

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Окупанти обстріляли Троїцьке зі 122-міліметрових мінометів / 4 фотографии

Читайте: Волкер анонсував додаткові санкції ЄС і США проти РФ

Нагадаємо, у Генштабі заявили про створення планів протидії спецпідрозділам РФ на Донбасі.

Фото: ООС

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