Російські окупанти 28 лютого обстріляли Троїцьке Луганської області з мінометів калібру 120 мм.
Спостережна група української сторони СЦКК задокументувала на місці суттєві пошкодження чотирьох будинків від влучання ворожих мін, повідомляє прес-центр ООС.
Внаслідок розриву мін на вулиці Щорса у Троїцькому також перебито лінію електропередач.
На щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення.
Окупанти обстріляли Троїцьке зі 122-міліметрових мінометів / 4 фотографии
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Нагадаємо, у Генштабі заявили про створення планів протидії спецпідрозділам РФ на Донбасі.
Фото: ООС
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