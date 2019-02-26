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Факти / Україна

Волкер анонсував додаткові санкції ЄС і США проти РФ

США і Євросоюз рухаються до введення додаткових санкцій через агресію Росії проти України.

Курт Волкер

Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер на міжнародному форумі Окупований Крим: 5 років опору, передають Українські новини.

За його словами, Сполучені Штати тісно співпрацюють з партнерами в ЄС, намагаючись підтримувати європейські санкції.

– Визнаючи, що вже пройшло 5 років, США і ЄС будуть рухатися далі до додаткових санкцій, – запевнив Волкер.

Читайте: РФ готується до воєнного удару по Україні – Порошенко на ГА ООН

Нагадаємо, рада міністрів закордонних справ країн ЄС ухвалила азовський пакет санкцій проти РФ.

Фото: @USApoRusski

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