На 8 березня в Україні буде відносно тепло, але похмуро, місцями можливі дощ або сніг.
Погоду на 8 березня публікує pogoda.meta.ua.
Ужгород – хмарно, до +9.
Львів – без опадів, 7 вище нуля.
Дніпро – похмуро, 9 градусів тепла.
Одеса – можливий дощ, +12.
Донецьк – хмари, +10.
Київ – мінлива хмарність, від 2 до 7 градусів тепла.
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До речі, раніше синоптики повідомили, що сравжня весна прийде в Україну аж у квітні.
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