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Факти / Україна

Погода на 8 березня в Україні (КАРТА)

На 8 березня в Україні буде відносно тепло, але похмуро, місцями можливі дощ або сніг.

Погода в Украине

Погоду на 8 березня публікує pogoda.meta.ua.

Ужгород – хмарно, до +9.

Львів – без опадів, 7 вище нуля.

Дніпро – похмуро, 9 градусів тепла.

Одеса – можливий дощ, +12.

Донецьк – хмари, +10.

Київ – мінлива хмарність, від 2 до 7 градусів тепла.

Читайте: Зима не відступить! Прогноз погоди на березень

До речі, раніше синоптики повідомили, що сравжня весна прийде в Україну аж у квітні.

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