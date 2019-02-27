Справжня весна прийде в Україну аж у квітні – різким потеплінням до +20 після 8 числа.

Березень буде холодним – зі снігом та морозами, а потепління почнеться лише в кінці місяця, розповів народний синоптик Леонід Горбань у коментарі 24 каналу.

За його прогнозами, у перший тиждень березня очікуються морози до -9 -12 градусів і весь місяць сніжитиме.

Нічні морози, як стверджує Горбань, з 20-22 березня ослабнуть до -1 -3, з 23 березня буде вже 0 градусів і в кінці місяця потеплішає до +8 +11.

Різке потепління синоптик обіцяє після 8 квітня.

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– Перші чотири дні квітня будуть холодними, а потім відразу різке підвищення температури на 10-12 градусів тепла. Починаючи з 7-8 числа, прийде не квітень, а травень. Стовпчики термометрів піднімуться до +16 +19, – прогнозує Горбань.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на березень 2019.