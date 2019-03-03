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Факти / Україна

Чорне море – не калюжа для маневрів ВМС РФ – Клімкін

Очільник МЗС України Павло Клімкін заявив, що чорноморська безпека це невід’ємна частина ефективної трансатлантичної співпраці та євроатлантичної інтеграції.

Чорне море – не калюжа для маневрів ВМС РФ – Клімкін

Про це глава МЗС України Павло Клімкін заявив на Одеському форуму Odesa Debate.

– За останні кілька днів Одеса стала центром дискусій щодо чорноморської безпеки, і так має бути й надалі. Чорне море має стати простором взаємодії, цінностей та права, а не калюжею для зухвалих маневрів російських ВМС, – зазначив Клімкін.

Читайте: Північний потік-2 загрожує миру й безпеці всієї Європи – глава МЗС Польщі

Раніше Факти ICTV писали, що Росії не вдасться перетворити Чорне і Азовське моря на свої внутрішні води.

Фото: Pavlo Klimkin

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