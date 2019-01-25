Польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович зазначив, що Північний потік 2 загрожує миру й безпеці європейського континенту.

Про це міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив під час зустрічі з Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе у Давосі, передає Урядовий кур’єр.

За його словами, Польща вбачає у Північному потоці-2 істотну загрозу для миру і безпеки європейського континенту не лише з точки зору поглиблення залежності країн Європи від російських енергоносіїв, а й перспектив ескалації агресії РФ стосовно України.

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Також Чапутович додав, що коли транзит російського газу через територію України буде припинено, вона втратить і прибутки, і певну захищеність від розширеної агресії з боку РФ.

Раніше у Берліні заявили, що Північний потік-2 вже ніщо не зупинить.

Фото: Nord Stream-2