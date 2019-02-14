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Помер форвард Динамо Віталій Хмельницький

Помер Віталій Хмельницький у віці 75 років.

Помер форвард Динамо Віталій Хмельницький

Легендарний форвард київського Динамо Віталій Григорович Хмельницький помер 13 лютого 2019 року. Один із найкращих футболістів нашої країни пішов з життя на 76-му році життя.

Головний спортивний етап у житті футболіста припав на період з 1965-го по 1972-й роки. За цей час Хмельницький зіграв понад 200 матчів за Динамо, 4 рази ставав чемпіоном СРСР і один раз піднімав Кубок СРСР.

До останнього часу Хмельницький залишався вірним Динамо, працюючи в клубі дитячим тренером школи у відділі селекції.

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ФК Динамо Київ висловив щирі співчуття рідним, близьким і друзям Віталія Григоровича. А також всім уболівальникам клубу.

Як повідомлялося, Динамо потрапило до топ-100 найбагатших клубів світу.

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