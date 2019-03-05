Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер закликав владу РФ звільнити українських моряків, захоплених в результаті атаки у Керченській протоці.
У своєму зверненні у Twitter Волкер нагадав, що 4 березня виповнилося 100 днів, як 24 українських моряків перебувають в російському полоні.
– Росія повинна діяти, як личить великій нації, і негайно звільнити екіпаж і судна, – написав американський дипломат.
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Раніше Курт Волкер заявив, що США не будуть вести переговори з РФ, поки не звільнить українських моряків, захоплених біля Керченської протоки.
Фото: УНІАН
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