Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер закликав владу РФ звільнити українських моряків, захоплених в результаті атаки у Керченській протоці.

У своєму зверненні у Twitter Волкер нагадав, що 4 березня виповнилося 100 днів, як 24 українських моряків перебувають в російському полоні.

– Росія повинна діяти, як личить великій нації, і негайно звільнити екіпаж і судна, – написав американський дипломат.

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Раніше Курт Волкер заявив, що США не будуть вести переговори з РФ, поки не звільнить українських моряків, захоплених біля Керченської протоки.

Фото: УНІАН