PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Агресія РФ на Азові: Волкер назвав умову і дату нових санкцій США і ЄС/

Агресія РФ на Азові: Волкер назвав умову і дату нових санкцій США і ЄС

Якщо Росія не звільнить українських моряків, захоплених у Керченській протоці, вже в лютому США і Євросоюз піднімуть питання про введення додаткових санкцій проти Кремля.

Курт Волкер

Нові санкції проти РФ прогнозує спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер, передає УНІАН.

Під час телефонного брифінгу для європейських журналістів у Брюсселі він заявив, що США і Європа вже проводять консультації з цього питання на той випадок, “якщо Росія не виправдає очікувань щодо повернення моряків і продовжить свої претензії на контроль у Керченській протоці”.

Волкер також уточнив, що у лютому США будуть переглядати пакет санкцій, введених через анексію Криму, і одним із пунктів будуть нові санкції, хоча остаточне рішення ще не прийнято.

– Ми закликаємо Росію негайно звільнити моряків і намагаємося повернутися на дипломатичний шлях для врегулювання цієї кризи, – розповів дипломат.

За його словами, у ЄС також підняли питання можливого введення санкцій проти суден РФ, які обслуговують російські порти в Азовському морі.

Читайте: Через українських моряків: посол ЄС здійснив демарш, але РФ трактувала інакше

Раніше віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що у Євросоюзу ще є можливість ввести санкції проти РФ через агресію в Азовському морі.

Фото: @USApoRusski

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Міжнародна місія біля Керченської протоки – Волкер назвав перешкоди
Українські військові знищили російський МТЛБ-У та зенітну установку
Через українських моряків: посол ЄС здійснив демарш, але РФ трактувала інакше
Посол ЄС у РФ вимагає звільнити українських моряків
Вторгення РФ в Україну: чи є загроза і чого чекає Путін
Німеччина підтримає Україну в Чорному морі
Франція і Німеччина обговорюють місію ООН і ОБСЄ на Донбасі
На межі життя і смерті: ув’язненому Павлу Грибу потрібна термінова операція
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка