Якщо Росія не звільнить українських моряків, захоплених у Керченській протоці, вже в лютому США і Євросоюз піднімуть питання про введення додаткових санкцій проти Кремля.

Нові санкції проти РФ прогнозує спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер, передає УНІАН.

Під час телефонного брифінгу для європейських журналістів у Брюсселі він заявив, що США і Європа вже проводять консультації з цього питання на той випадок, “якщо Росія не виправдає очікувань щодо повернення моряків і продовжить свої претензії на контроль у Керченській протоці”.

Волкер також уточнив, що у лютому США будуть переглядати пакет санкцій, введених через анексію Криму, і одним із пунктів будуть нові санкції, хоча остаточне рішення ще не прийнято.

– Ми закликаємо Росію негайно звільнити моряків і намагаємося повернутися на дипломатичний шлях для врегулювання цієї кризи, – розповів дипломат.

За його словами, у ЄС також підняли питання можливого введення санкцій проти суден РФ, які обслуговують російські порти в Азовському морі.

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Раніше віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що у Євросоюзу ще є можливість ввести санкції проти РФ через агресію в Азовському морі.

Фото: @USApoRusski