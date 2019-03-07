З 1 листопада 2016 року всіх українців почали переводити на ID-паспорти – карти з електронним чіпом. Факти ICTV розібралися, де та як оформляти новий документ.

Хто може отримати ID-паспорт?

Внутрішній паспорт видаватимуть усім громадянам, які досягли 14-річного віку. Всі, у кого вже є звичайний паспорт, можуть замінити його на документ нового зразка.

Також українцям, які не встигли замінити фото в паспорті протягом місяця при досягненні певного віку, доведеться отримувати ID-паспорт.

Він буде діяти 4 роки, якщо був оформлений у 14 років, а після цього – 10 років.

Варто наголосити, що з таким паспортом громадяни України зможуть їздити до Туреччини.

Де можна оформити ID-паспорт?

Українці можуть отримати ID-паспорт у відділенні Державної міграційної служби або в Центрі надання адміністративних послуг.

Київ: вул. Дніпровська набережна, 19-б, тел. (044) 202-60-38, (044) 202-60-39;

Луцьк: вул. Лесі Українки, 35, тел. (0332) 77-78-88;

Кременчук: пл. Перемоги, 2, тел. (05366) 3-01-76;

Львів: вул. Виговського, 32, тел. (032) 297-57-95;

– пр. Червоної Калини, 72-а, тел. (032) 297-57-95;

– вул. К. Левицького, 67, тел. (032) 297-57-95;

– вул. Хвильового, 14-а, тел. (032) 297-57-95;

Одеса: вул. Королева, 9, тел. (048) 245-64-03;

– вул. Генерала Петрова, 22, тел. (048) 734-06-04;

Харків: пр. Науки, 17-а;

– вул. Чернишевська, 55.

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Крім того, новий паспорт жителі Кривого Рогу та Дніпра можуть оформити через Приват24. Всі дані будуть введені автоматично, потрібно буде вибрати тільки зручне місце та час для отримання документа.

Які потрібні документи?

Для того, щоб оформити ID-паспорт потрібні наступні документи:

Свідоцтво про народження.

Документи, що підтверджують громадянство і що засвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження мали українське громадянство.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які проживають за кордоном і для осіб, які отримали українське громадянство за кордоном).

Посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних).

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для внутрішньо переміщених осіб).

Ідентифікаційний код.

Також вам знадобляться документи, що підтверджують додаткову змінну інформацію, яка вноситься в ID карту:

Довідка про місце реєстрації.

Свідоцтво про народження дітей.

Свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу.

Свідоцтво про зміну імені.

Ціна і терміни

У 14 років документ можна оформити безкоштовно, а ось за подальшу заміну доведеться платити.

Оформити ID-паспорт можна за 10-20 днів. Якщо ви не поспішаєте отримати його, то ціна складе 279 гривень, у разі швидшого оформлення – 366 гривень.

За обмін паспорта громадянина України на ID-карту або відновлення втраченого документа потрібно буде заплатити таку ж суму.

До слова, паспорт громадянина України зайняв 28 місце у рейтингу Passport Index.