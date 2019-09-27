Як оформити та отримати закордонний паспорт у зручному для себе місці – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
В Україні можна скористатися послугою, яка допоможе у будь-якому місці оформити та отримати закордонний паспорт у дуже короткий термін.
Для замовлення послуги варто зайти на сайт Державного підприємства Документ та заповнити заявку або зателефонувати до контакт-центру – (044) 597 87 77.
На визначені клієнтом дату, час і адресу виїжджає спеціально оснащений усім необхідним обладнанням мікроавтобус, де й відбувається оформлення документів: перевірка та копіювання, оформлення заяви-анкети, фотографування, зняття біометричних даних – відбитків пальців та електронний підпис.
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Оплата послуги також відбувається одразу на місці. Оформлення займає лише 20-30 хв.
В середньому вартість не перевищує 3,5 тис. грн: виїзд, вартість паспорта та страхування на 90 днів.
Коли закордонний паспорт буде готовий Вам зателефонують. Ви можете забрати документ у центрі обслуговування чи замовити мобільне видавання, яке коштує 1 тис. грн.
Таким чином часто оформляють маленьких дітей, адже не секрет, що з найменшими клієнтами чимало клопоту.
Послуга доступна у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Сарнах, Дубно.
Перелік необхідних документів:
- Паспорт громадянина України (книжечка або ID-картка)
- РНОКПП- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Індивідуальний податковий номер).
- Якщо паспорт оформлюється не вперше, обов’язкова наявність всіх виданих раніше закордонних паспортів.
До слова, перевірити, які документи знадобляться для оформлення саме для вас, можна у спеціальному Telegramm Bot VIP Документ.
Що необхідно для мобільного видавання:
- Паспорт громадянина України або закордонний паспорт України.
- Особиста присутність одержувача.
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