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Факти / Україна / Суспільство

Виїзне оформлення закордонного паспорта: як працює послуга та ціна

Як оформити та отримати закордонний паспорт у зручному для себе місці – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Виїзне оформлення закордонного паспорта: як працює послуга та ціна

В Україні можна скористатися послугою, яка допоможе у будь-якому місці оформити та отримати закордонний паспорт у дуже короткий термін.

Для замовлення послуги варто зайти на сайт Державного підприємства Документ та заповнити заявку або зателефонувати до контакт-центру – (044) 597 87 77.

На визначені клієнтом дату, час і адресу виїжджає спеціально оснащений усім необхідним обладнанням мікроавтобус, де й відбувається оформлення документів: перевірка та копіювання, оформлення заяви-анкети, фотографування, зняття біометричних даних – відбитків пальців та електронний підпис.

Читайте: В Україні робитимуть фото на паспорт за міжнародним стандартом

Оплата послуги також відбувається одразу на місці. Оформлення займає лише 20-30 хв.

В середньому вартість не перевищує 3,5 тис. грн: виїзд, вартість паспорта та страхування на 90 днів.

Виїзне оформлення закордонного паспорта: як працює послуга та ціна / 3 фотографии

Коли закордонний паспорт буде готовий Вам зателефонують. Ви можете забрати документ у центрі обслуговування чи замовити мобільне видавання, яке коштує 1 тис. грн.

Таким чином часто оформляють маленьких дітей, адже не секрет, що з найменшими клієнтами чимало клопоту.

Послуга доступна у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Сарнах, Дубно.

Перелік необхідних документів:

  • Паспорт громадянина України (книжечка або ID-картка)
  • РНОКПП- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Індивідуальний податковий номер).
  • Якщо паспорт оформлюється не вперше, обов’язкова наявність всіх виданих раніше закордонних паспортів.

До слова, перевірити, які документи знадобляться для оформлення саме для вас, можна у спеціальному Telegramm Bot VIP Документ.

Виїзне оформлення закордонного паспорта: як працює послуга та ціна / 2 фотографии

Що необхідно для мобільного видавання:

  • Паспорт громадянина України або закордонний паспорт України.
  • Особиста присутність одержувача.

Раніше Факти ICTV писали, як оформити біометричний паспорт малюку.

Фото: Dreamstime

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