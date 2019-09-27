Як оформити та отримати закордонний паспорт у зручному для себе місці – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

В Україні можна скористатися послугою, яка допоможе у будь-якому місці оформити та отримати закордонний паспорт у дуже короткий термін.

Для замовлення послуги варто зайти на сайт Державного підприємства Документ та заповнити заявку або зателефонувати до контакт-центру – (044) 597 87 77.

На визначені клієнтом дату, час і адресу виїжджає спеціально оснащений усім необхідним обладнанням мікроавтобус, де й відбувається оформлення документів: перевірка та копіювання, оформлення заяви-анкети, фотографування, зняття біометричних даних – відбитків пальців та електронний підпис.

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Оплата послуги також відбувається одразу на місці. Оформлення займає лише 20-30 хв.

В середньому вартість не перевищує 3,5 тис. грн: виїзд, вартість паспорта та страхування на 90 днів.











Виїзне оформлення закордонного паспорта: як працює послуга та ціна / 3 фотографии

Коли закордонний паспорт буде готовий Вам зателефонують. Ви можете забрати документ у центрі обслуговування чи замовити мобільне видавання, яке коштує 1 тис. грн.

Таким чином часто оформляють маленьких дітей, адже не секрет, що з найменшими клієнтами чимало клопоту.

Послуга доступна у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Сарнах, Дубно.

Перелік необхідних документів:

Паспорт громадянина України (книжечка або ID-картка)

РНОКПП- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Індивідуальний податковий номер).

Якщо паспорт оформлюється не вперше, обов’язкова наявність всіх виданих раніше закордонних паспортів.

До слова, перевірити, які документи знадобляться для оформлення саме для вас, можна у спеціальному Telegramm Bot VIP Документ.







Виїзне оформлення закордонного паспорта: як працює послуга та ціна / 2 фотографии

Що необхідно для мобільного видавання:

Паспорт громадянина України або закордонний паспорт України.

Особиста присутність одержувача.

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