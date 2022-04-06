Несмотря на то, что ID-паспорта выдают уже в течение длительного времени у украинцев все же возникает ряд вопросов по оформлению документов. Факты ICTV подготовили инструкцию по его получению.

Кто может получить ID-паспорт?

Внутренний паспорт выдают всем гражданам, которые достигли 14-летнего возраста. Все, у кого уже есть обычный паспорт, могут заменить его на документ нового образца.

Также украинцам, которые не успели заменить фото в паспорте в течение месяца при достижении определенного возраста, придется получать ID-паспорт.

Он будет действовать 4 года, если был оформлен в 14 лет, а после 18-ти — 10 лет.

Стоит отметить, что с таким паспортом граждане Украины смогут ездить в Турцию.

Где можно оформить ID-паспорт?

Во время действия карантина отменяется правило оформления ID-карты исключительно по месту регистрации. Каждый гражданин Украины отныне может оформить документ, где ему будет удобно.

Украинцы могут получить ID-паспорт в отделении Государственной миграционной службы или ГП Документ.

Киев: ул. Победы, 3 (3 этаж), тел. (044) 597 87 77;

— пр. Бажана, 1-Е, тел. (044) 597 87 77;

— ул. Петропавловская, 6, тел. (044) 467-30-44;

— проспект Степана Бандеры, 23, 2-й этаж (ТЦ Городок), тел. (044) 581 46 40;

Запорожье: пр. Соборный 83/85 ТРЦ Аврора (3 этаж), тел. (061) 271-55-21, (050) 011-74-71;

Луцк: ул. Конякина, 30 (3 этаж ТЦ Варшавский), тел. (050) -289-04-44, (098) -393-19-53;

Винница: ул. Соборная, 24 (5 этаж), тел. (094) 905-10-92;

Львов: ул. Б. Хмельницкого, д. 212, тел. (032) 245-54-40;

— ул. Юлиуша Словацкого, 1, тел. (032) 261-14-30, 261-14-34;

Одесса: пл. Веры Холодной, 3, тел. (048) -710-00-85;

— ул. Екатерининская, 27/1 (ТЦ Kadorr, 4 этаж), тел. 048710 00 67, 048 726 05 55;

Харьков: пр. Московский 137, универмаг Харьков. (057) -784-1945, (057) -784-1895.

Ужгород: ул. Подгорная, 18-А, ТЦ New Plaza, 2-й этаж, тел. (0312) 44-62-06, 44-62-07;

Черновцы: ул. Русская, 31-А, тел. (0372) 51-84-16;

Черкассы: бул. Т. Шевченко, 132, тел. (0472) 33-11-68;

Хмельницкий: ул. Прибужская, 30-А, тел. (0382) 61-63-31;

Херсон: пр-кт. Ушакова, 53, тел. (055) 241-85-30, (055) 241-85-01;

Суммы: Покровская площадь, д. 11, тел. (0542) 77-23-95;

Тернополь: ул. Слепого, д. 7, тел. (0352) 52-33-15;

Ровно: ул. 16-го Липня, 6-А, тел. (0362) 26-77-84;

Полтава: ул. Зеньковская, 6 / 1А, ТРЦ Киев (3 этаж), тел. (053) 265-28-23;

Николаев: ул. Садовая, 3-В, тел. (0512) 76-67-36, (063) 895-46-85, (095) 335-96-06.

Какие нужны документы?

Для того, чтобы оформить ID-паспорт нужны следующие документы:

Свидетельство о рождении.

Документы, подтверждающие гражданство и удостоверяющие личность родителей или одного из них, которые на момент рождения имели украинское гражданство.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (для лиц, проживающих за границей и для лиц, которые получили украинское гражданство за рубежом).

Удостоверение о взятии на учет бездомных лиц (для бездомных).

Справка о взятии на учет внутренне перемещенных лиц (для внутренне перемещенных лиц).

Идентификационный код.

Также вам понадобятся документы, подтверждающие дополнительную изменяемую информацию, которая вносится в ID-карту:

Справка о месте регистрации.

Свидетельство о рождении детей.

Свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, решение суда о расторжении брака.

Свидетельство об изменении имени.

Цена и сроки

Государственная миграционная служба

При получении первой ID-карты в 14 лет документ можно оформить бесплатно. Во всех остальных случаях стоимость ID-карты будет зависеть от сроков ее изготовления.

ГМС предлагает следующие варианты:

Обычный режим — 372 грн. Срок изготовления — 20 рабочих дней. Учитывается стоимость административной услуги (126 грн) и бланка (246 грн); Срочное оформление — 498 грн. Срок изготовления — 20 рабочих дней. Учитывается стоимость административной услуги (252 грн) и бланка (246 грн).

ГП Документ

Первая ID-карта (с 14 лет) будет производиться 20 рабочих дней, стоимость ее оформления — 480 грн.

ГП Документ предлагает следующие варианты:

ID-карта вместо паспорта-книжечки. Срок изготовления — 20 рабочих дней. Стоимость — 852 грн. Обмен ID-карты. Стоимость 10 рабочих дней изготовления — 978 грн. 20 рабочих дней изготовления — 852 грн.

В случае оформления паспорта в форме карточки взамен утраченного или испорченного уплачивается государственная пошлина в размере 34 грн.

Кроме того, оплатить услугу оформления ID-карты можно в режиме онлайн на сайте ГМС Украины.

Оформление загранпаспорта

Украинцы могут оформить загранпаспорт в удобном для себя месте.

Услуги предоставляются в большинстве крупных населенных пунктов страны.

Как оформить и получить загранпаспорт в удобном для себя месте, читайте на Фактах ICTV.