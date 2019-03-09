Сьогодні, 9 березня, в Україні відзначають 205-річницю від дня народження поета Тараса Шевченка.

Тарас Шевченко став символом свободи, витривалості та справедливості для українців. Неможливо переоцінити його роль у розвитку літератури, культури, мистецтва та формуванні самовизначення українського народу.

Факти ICTV зібрали досягнення Кобзаря, за які його вважають символом України.

Довів світу, що його нація має повноцінну літературну мову

Його збірка Кобзар визнаний філологами усього світу основою сучасної української літератури і багато в чому літературної української мови. Вірші і проза Тараса Шевченка довели, що українська нація отримала повноцінну і визнану в усьому світі літературу.

Кобзар переведений більш ніж на 100 мов світу. У місті Черкаси в 1989 році був відкритий єдиний в світі музей, присвячений одній книзі. І книгою цією стала збірка.

Став першим українським дисидентом

Арешт Тараса Шевченка став символом нескореності українського народу. Його численні твори проти російського царату викликали природну відповідь імператора Миколи I – переможець декабристів і європейських революції 1848 року не міг залишити без відповіді вільнодумство колишнього кріпака, викупленого у поміщика Павла Енгельгардта Карлом Брюлловим.

За написання поем Сон, Гайдамаки та участь в Кирило-Мефодіївському товаристві Тарас Шевченко був заарештований і висланий до Оренбурга, де повторно був арештований за зв’язок з польськими революціонерами.

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Був українським етнографом

Його творча спадщина визнана важливим історичним документом у вигляді написаних ним картин із серії Живописна Україна, етнографічних описів звичаїв і побуту в Оренбурзі і на півострові Мангишлак.

Зробив внесок у пробудження і формування національної свідомості українського народу

Українську ідею Тарас Шевченко бачив як активну, дієву волю до національної свободи, як самоусвідомлення і самоствердження народу-будівничого, як спільноту пролеглу крізь віки – через живих, і мертвих, і ненарожденних.

Ця ідея знаходить напрочуд просту і водночас геніальну формулу – в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві показали найбільшу стародавню колекцію Кобзарів.