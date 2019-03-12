PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Степанов наполягає на відкритті кримінальних справ щодо фальсифікаторів виборів

Губернатор Одеської області Максим Степанов жорстко відреагував на заяви правоохоронців з приводу підкупу виборців. Він закликав відкривати кримінальні справи, “якщо такі факти фіксуються в Одеській області”.

Степанов наполягає на відкритті кримінальних справ щодо фальсифікаторів виборів

Про цей він заявив на брифінгу в ОДА, відповідаючи на питання журналістів.

– Якщо подібна інформація є у будь-якого правоохоронного органу, я наполягаю – саме наполягаю – на відкритті кримінальних справ, розслідуванні та висновках по ним, – сказав Степанов.

Глава Одеської облдержадміністрації додав, що він повністю згоден з громадськими активістами та міжнародними спостерігачами, які виступають за чистоту і прозорість виборів.

– Речі, які мають назву “фальсифікації” або “скупка” – просто неприпустимі. Це бридко, – сказав Степанов.

При цьому він зазначив, що не варто змішувати реальні фальсифікації з роботою обласних соціальних програм, які не мають нічого спільного з політичною складовою.

Читайте: МВС не допустить підкупу на виборах 2019 – Аваков

Нагадаємо, Арсен Аваков в ефірі Свободи слова заявив про створення на сайті МВС системи Вибори 2019, через яку громадяни України зможуть повідомляти про порушення виборчого процесу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибори в Україні 2019: нечесна гра кандидатів чи відповідальність виборця
Вибори 2019: ЦВК зареєструвала 600 міжнародних спостерігачів
Онлайн-голосування допоможе Україні наблизитися до передових держав світу
Вибори 2019: як каратимуть за підкуп і порушення правопорядку
Кожну дільницю на виборах 2019 буде забезпечено патрулем – Аваков
Система Вибори 2019: Аваков закликав українців повідомляти про порушення
Вибори 2019: поліція нарахувала майже 3 тис. порушень
Соціологи оприлюднили новий рейтинг кандидатів в президенти
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка