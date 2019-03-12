Губернатор Одеської області Максим Степанов жорстко відреагував на заяви правоохоронців з приводу підкупу виборців. Він закликав відкривати кримінальні справи, “якщо такі факти фіксуються в Одеській області”.

Про цей він заявив на брифінгу в ОДА, відповідаючи на питання журналістів.

– Якщо подібна інформація є у будь-якого правоохоронного органу, я наполягаю – саме наполягаю – на відкритті кримінальних справ, розслідуванні та висновках по ним, – сказав Степанов.

Глава Одеської облдержадміністрації додав, що він повністю згоден з громадськими активістами та міжнародними спостерігачами, які виступають за чистоту і прозорість виборів.

– Речі, які мають назву “фальсифікації” або “скупка” – просто неприпустимі. Це бридко, – сказав Степанов.

При цьому він зазначив, що не варто змішувати реальні фальсифікації з роботою обласних соціальних програм, які не мають нічого спільного з політичною складовою.

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Нагадаємо, Арсен Аваков в ефірі Свободи слова заявив про створення на сайті МВС системи Вибори 2019, через яку громадяни України зможуть повідомляти про порушення виборчого процесу.