Канада виділить Україні гроші на боротьбу з пропагандою під час президентських і парламентських виборів.
Канада виділить Україні гроші на боротьбу з пропагандою під час президентських і парламентських виборів, заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.
Міністр уточнила, що гроші будуть виділені на протидію негативному впливу дезінформації на вибори, з метою підтримки виборчої реформи і підвищення участі жінок у виборах.
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Фріланд зазначила, що Канада завжди виступатиме на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Нагадаємо, 12 березня ЦВК зареєструвала 217 офіційних спостерігачів на виборах президента України.
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