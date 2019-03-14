Канада виділить Україні гроші на боротьбу з пропагандою під час президентських і парламентських виборів.

Канада виділить Україні гроші на боротьбу з пропагандою під час президентських і парламентських виборів, заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

Міністр уточнила, що гроші будуть виділені на протидію негативному впливу дезінформації на вибори, з метою підтримки виборчої реформи і підвищення участі жінок у виборах.

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Фріланд зазначила, що Канада завжди виступатиме на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 12 березня ЦВК зареєструвала 217 офіційних спостерігачів на виборах президента України.