МВС готове до проведення виборів президента 2019, заявив Арсен Аваков.

Кожну дільницю під час виборів 2019 в Україні буде забезпечено охороною з боку правоохоронців і рятувальників.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі Свободи слова.

– У нас зараз у поліції десь на 30 тисяч менше людей, ніж у 2014 році. Але ми зробили відповідні схеми, розрахунки, плюс національна гвардія, плюс ДСНС – кожну дільницю та кожне місце голосування буде забезпечено і патрулем, і охороною, і групами реагування і тд.

Ми знаємо усі радикальні угруповання, які можуть проводити дестабілізацію. З кожними із них є діалог про те, що на них чекає в разі дестабілізації.

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До слова, раніше Аваков заявив, що не допустить провокацій і підкупу на виборах президента 2019.