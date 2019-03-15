Департамент Міністерства фінансів США з контролю за іноземними активами розширив санкції проти РФ.

У відповідь на тривалу агресію Росії в Україні американське відомство додало до чорного списку шість осіб і вісім юридичних осіб.

Серед причин щодо розширення санкцій – російська атака на українські кораблі у Керченській протоці, анексія Криму та підтримка незаконних сепаратистських виборів на Донбасі.

Під американські санкції потрапили: заступник голови прикордонної служби ФСБ РФ Геннадій Медведєв, начальник так званого прикордонного управління ФСБ по Криму контр-адмірала Сергій Станкевич, начальник однієї із служб прикордонного управління капітан першого рангу Руслан Ромашкін, заступник начальника прикордонного управління капітан першого рангу Андрій Шеїн, заступник голови “ЦВК ДНР” Олексій Найденко та секретар “ЦВК ДНР” Володимир Висоцький.

Також під санкції потрапили російські компанії: концерн Океанприбор, завод Фіолент, Судокомпозит, Нові проекти, Консоль-Строй, Зірка, Ярославський суднобудівний завод і Зеленодольський завод імені Горького.

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Раніше ЄС ввів індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії, причетних до атаки в Керченській протоці.

Джерело: Мінфін США