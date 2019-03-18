PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Канада передала ЗСУ понад півсотні позашляховиків

Канада передала Збройним Силам України 56 позашляховиків Ford різних модифікацій, які зможуть перевозити особовий склад підрозділів, здійснювати патрулювання.

Канада передала ЗСУ понад півсотні позашляховиків

ЗСУ отримали від Збройних сил Канади 56 позашляховиків Ford різних модифікацій.

Частина автомобілів залишиться у Львові і використовуватиметься в інтересах навчального центру Військової служби правопорядку (ВСП).

До слова, всі автомобілі є 2018 року випуску.

Начальник 25 навчального центру ВСП ЗСУ Олег Керницький розповів, що серед автомобілів є 10 мікроавтобусів Ford Transit для перевезення особового складу, повнопривідні Ford Ranger для потреб підрозділів спецпризначення, які виконують завдання з протидії диверсіям і терористичним актам.

Читайте: Блокує роботу дронів – українські військові випробували радіокомплекс

У навчальному центрі ВСП залишаться 14 одиниць нової автомобільної техніки, решта будуть розподілені між структурними підрозділами.

  • image
  • image
  • image
  • image
Канада передала ЗСУ понад півсотні позашляховиків / 4 фотографии

До слова, в Україні провели успішні випробування бронеавтомобіля Барс-8.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На кордоні з Україною помітили ешелон військової техніки РФ
Канада розширила список санкцій проти РФ
Вибори 2019: Канада дасть Україні грошей для боротьби з пропагандою
Бездоріжжя і обстріл із гвинтівок. Позашляховик Козак-2 пройшов випробування
ФСБ перекрила всі схеми поставок деталей для української оборонки – Луценко
Для кращої оборони: ЗСУ передислокують частини Повітряних сил
Створення високоточних ракет: Порошенко анонсував зміцнення армії
Нова символіка ЗСУ: на рукавах військових з’явиться череп
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка