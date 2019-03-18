Канада передала Збройним Силам України 56 позашляховиків Ford різних модифікацій, які зможуть перевозити особовий склад підрозділів, здійснювати патрулювання.

ЗСУ отримали від Збройних сил Канади 56 позашляховиків Ford різних модифікацій.

Частина автомобілів залишиться у Львові і використовуватиметься в інтересах навчального центру Військової служби правопорядку (ВСП).

До слова, всі автомобілі є 2018 року випуску.

Начальник 25 навчального центру ВСП ЗСУ Олег Керницький розповів, що серед автомобілів є 10 мікроавтобусів Ford Transit для перевезення особового складу, повнопривідні Ford Ranger для потреб підрозділів спецпризначення, які виконують завдання з протидії диверсіям і терористичним актам.

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У навчальному центрі ВСП залишаться 14 одиниць нової автомобільної техніки, решта будуть розподілені між структурними підрозділами.

















Канада передала ЗСУ понад півсотні позашляховиків / 4 фотографии

До слова, в Україні провели успішні випробування бронеавтомобіля Барс-8.