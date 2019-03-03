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Факти / Україна

Завершилися випробування бронеавтомобіля Барс-8

В Україні успішно завершилися випробування бронеавтомобіля Барс-8 для перевезення вантажу й особового складу під час бойових дій.

Завершилися випробування бронеавтомобіля Барс-8

Про успішні випробування бронеавтомобіля Барс-8 повідомляє Урядовий портал у Facebook.

Барс-8 оснащений шасі підвищеної прохідності, 6,7-літровим турбодизелем двигунів Cummins, броньованым протимінным і балістичным захистом, системою забезпечення життєдіяльності екіпажу.

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Бронеавтомобілі будуть застосовувати в умовах бойових дій для транспортування особового складу і вантажів, а також для виконання тактичних завдань, охорони блокпостів і в якості медичного евакуаційного транспорту.

Барс-8

Успішно завершились державні випробування бронеавтомобілю «Барс-8»! Це сучасна ефективна машина на рівні кращих світових стандартів. «БАРС-8» має шасі підвищеної прохідності, 6,7-літровий турбодизельний двигун Cummins, броньований протимінний і балістичний захист, систему забезпечення життєдіяльності екіпажу. БАРС-8» будуть застосовувати при веденні бойових дій, для транспортування особового складу, перевезення вантажів в умовах бойових дій, виконання тактичних завдань та охорони блокпостів, використання в якості медичного евакуаційного транспорту.

Опубліковано Урядовий портал Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

Раніше Факти ICTV писали, що українські військові провели стрільби зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони біля кордону з Кримом.

Фото: скріншот з відео

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