Адвокат Віталій Сердюк заявив екс-президент Віктор Янукович планує повернення в Україну.

Головуючий суддя Владислав Девятко зазначив, якщо апеляційний суд визнає вирок законним, то адвокат може запропонувати Януковичу повернутися в Україну і відбути покарання у вигляді 13 років.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що апеляційні скарги на вирок вже подані.

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– Він тимчасово перебуває у Російській Федерації. Так, планує повернутись в Україну, – зазначив Сердюк.

Також він додав, що в Януковича немає громадянства РФ.

Раніше Факти ICTV писали, що у Євросоюзі вирішили продовжити санкції проти президента-втікача Віктора Януковича і його оточення ще на рік.