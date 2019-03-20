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Факти / Україна

Янукович планує своє повернення в Україну – адвокат

Адвокат Віталій Сердюк заявив екс-президент Віктор Янукович планує повернення в Україну.

Янукович планує своє повернення в Україну – адвокат

Головуючий суддя Владислав Девятко зазначив, якщо апеляційний суд визнає вирок законним, то адвокат може запропонувати Януковичу повернутися в Україну і відбути покарання у вигляді 13 років.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що апеляційні скарги на вирок вже подані.

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– Він тимчасово перебуває у Російській Федерації. Так, планує повернутись в Україну, – зазначив Сердюк.

Також він додав, що в Януковича немає громадянства РФ.

Раніше Факти ICTV писали, що у Євросоюзі вирішили продовжити санкції проти президента-втікача Віктора Януковича і його оточення ще на рік.

Джерело: РБК-Україна

Фото: УНІАН

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