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Ляшко зірвав засідання Кабміну і влаштував сварку з Гройсманом

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко з колегами по фракції увірвалися на засідання Кабміну і вимагали не продовжувати контракт з головою Нафтогазу Андрієм Коболєва.

Ляшко зірвав засідання Кабміну

Засідання уряду було перервано через перепалку Ляшка з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

– На якій підставі ви продовжуєте контракт з Коболєв? Ви для чого продовжуєте контракт? – звернувся він до Гройсмана.

На питання нардепа, чи продовжено контракт, Гройсман сказав, що ні.

Перед цим Кабмін прийняв рішення продовжити контракт з правлінням Нафтогазу на рік.

Раніше Гройсман говорив, що контракт з новим головою Нафтогазу укладатимуть на нових умовах – у ньому буде передбачена ринкова зарплата, а не захмарна. Крім того, Нафтогазу доведеться збільшити видобуток газу, щоб Україна могла відмовитися від імпорту газу і знизити ціну на ресурс.

Читайте: Нафтогаз обговорить з МВФ зниження ціни на газ

Факти ICTV писали про те, що Нафтогаз знизив тарифи на газ для населення з квітня.

Фото: скрін відео КабМін

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