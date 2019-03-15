Кабінет міністрів доручив Нафтогазу розпочати нові переговори з МВФ щодо зниження ціни на газ.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення Нафтогазу та Міністерству фінансів обговорити з МВФ можливості зниження ціни на газ для населення.

Про це він повідомив під час засідання парламенту.

Володимир Гройсман зазначив, що слід розпочати робочу дискусію з Міжнародним валютним фондом, аби не допустити будь-яких підвищень цін на газ для населення, спираючись на пропозицію Нафтогазу продавати газ населенню дешевше.

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Прем’єр-міністр міністр також нагадав, що згідно з постановою уряду, ціна на газ для населення не може перевищувати 8,55 грн за кубометр.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Нафтогаз знайшов спосіб не підвищувати ціну на газ для населення.