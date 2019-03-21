У 2018 році капітальні інвестиції групи Метінвест виросли на 66% в порівнянні з минулим роком – до $898 млн.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.

– Інвестиції в проекти підтримки виросли на 36% і склали 68% від загального обсягу (в порівнянні з 83% в 2017 році), в той час як інвестиції в проекти розвитку збільшилися в три рази і склали 32% (в порівнянні з 17% в 2017 рік).

На металургійний сегмент довелося 57% капітальних інвестицій (51% у 2017 році), а на гірничодобувний сегмент – 41% (48% у 2017 році). Капітальні витрати на корпоративні накладні витрати подвоїлися до $19 млн в 2018 році, – сказано в повідомленні.

У компанії відзначили, що одним з ключових стратегічних проектів в металургійному секторі є будівництво МНЛЗ №4 на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча, яке дозволило збалансувати потужності з розливання сталі і виробництва рідкого чавуну.

– Потужність нової двухручової МБЛЗ становить 2,5 млн тонн слябів на рік. В результаті ММКИ зможе переробляти практично весь рідкий чавун і збільшити виробництво сталі приблизно на 40%, до 4,3 млн тонн на рік, а також слябів і гарячекатаних рулонів з високою доданою вартістю. Нова МБЛЗ також повинна дозволити комбінату знизити витрати, скоротивши втрати металу і споживання енергоресурсів, підвищити якість продукції і покращити екологічну обстановку в Маріуполі. Будівництво завершено без істотних затримок і в рамках бюджету, а перша плавка після пуску машини проведена в листопаді, – сказано в повідомленні.

На наступному етапі розвитку ММКИ буде проведена реконструкція листопрокатного цеху 1700. Проект передбачає установку нового обладнання, яке збільшить продуктивність стану, істотно поліпшить якість поверхні прокату і значно знизить відходи прокатки слябів.

Крім того, стан дозволить розширити лінійку рулонного прокату заводу затребуваними для подальшої переробки позиціями. Підготовлено детальний інжиніринг та проектна документація, а введення в експлуатацію очікується в другому півріччі 2019 року.

– Ключовим стратегічним проектом, в даний час реалізуються на МК Азовсталь (Азовсталь), є капітальний ремонт доменної печі (ДП) №3, який підвищить потужність ДП на 0,5-0,8 млн тонн чавуну на рік, до 1,3 1,6 млн тонн на рік, і знизить собівартість виробництва, скоротивши витрату коксу і коксового горішка. Запуск печі очікується в середині 2019 року через затримки з проектуванням і браком персоналу у підрядних організацій. Будівництво установки вдування пиловугільного палива на ДП проводиться паралельно зі здійсненням капітального ремонту цієї ДП, – йдеться в документі.

У 2018 році Метінвест-Шиппінг придбав 1 800 піввагонів для доставки сировини і відвантаження готової продукції з метою зменшення негативного впливу дефіциту рухомого складу в Україні. Проект реалізований в строк і в рамках бюджету.

Протягом звітного періоду Метінвест продовжив реалізацію проектів розвитку на підприємствах, які видобувають залізну руду. До найбільших таких проектів належить будівництво циклічно-потокової технології в Первомайському кар’єрі Північного ГЗК (другий комплекс для транспортування руди) і Інгулецькому ГЗК (тракт Східний).

– Серед екологічних проектів варто відзначити реконструкцію аглофабрики на ММКИ, капітальний ремонт газоочисного устаткування ділянки позапічної обробки стали на Азовсталі, а також розширений ремонт камер коксування на Авдіївському та Запорізькому КХЗ, а також заміни установок газоочистки на машинах огрудкування на Північному і Центральному ГЗК, – додали в компанії.

– Ми активізували програму модернізації. Інвестиції в стратегічні проекти і реалізацію відкладених ремонтів обладнання склали майже $900 млн, ставши рекордними для Метінвесту за останні 7 років.

Технологічна стратегія-2030 служить для групи дорожньою картою в реалізації її пріоритетів і спрямована на посилення ключових технологічних процесів, щоб закласти міцний фундамент для подальшої модернізації наступних переділів, – заявив генеральний директор компанії Юрій Риженков.

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– Метінвест цілеспрямовано працює над забезпеченням свого довгострокового майбутнього. Так, в 2018 році група придбала міноритарні частки в двох активах, які ідеально підходять для її бізнес-моделі і допоможуть посилити вертикальну інтеграцію, а також підвищити стійкість до економічних циклів.

Придбання 24,99% в найбільшому українському вугільному бізнесі і 23,71% в ЮжКоксу забезпечить довгострокове постачання високоякісним коксівним вугіллям і коксом, а також зміцнить самозабезпеченість Метінвесту цією ключовою сировиною.

Нагадаємо, компанія Метінвест направила на реалізацію природоохоронних проектів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча (ММК) і Азовсталі (обидва – Донеччина) близько 600 млн грн.